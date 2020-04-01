Зеленский пообещал, что не даст наживаться на украинцах в сложные времена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть не позволит никому наживаться на украинцах в сложные времена и поднимать цены на продукты и товары первой необходимости.

«Антимонопольный комитет Украины осуществляет ежедневный мониторинг цен на продукты и товары первой необходимости. Как было сказано ранее: наживаться на украинцах в сложные времена мы не позволим никому», — сказал он в видеообращении к украинцам в среду.

Отметим, что ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине был остановлен рост цен на социально значимые товары, а некоторые продукты даже подешевели.