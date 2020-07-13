Президент и премьер презентовали кандидатов на должности глав НБУ, АМКУ и вице-премьера ОПК

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании парламентской фракции «Слуга народа» презентовали кандидатов на должности глав Национального банка Украины (НБУ), Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.
«Президент с премьером презентовали кандидатов на должность главы НБУ, Антимонопольного комитета, вице-премьера ОПК», — написал Качура в своем телеграм-канале в понедельник.
При этом, кого именно хотят видеть на этих должностях руководители страны, депутат не написал. Перед этим он сообщил, что на заседание фракции приехал президент и приняты дополнительные меры безопасности.
«Приняты невиданные ранее меры безопасности. Даже депутатов на автомобилях не пускали на территорию БЦ. Ждём президента и премьера», — сообщил он.
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