Президент и премьер презентовали кандидатов на должности глав НБУ, АМКУ и вице-премьера ОПК

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании парламентской фракции «Слуга народа» презентовали кандидатов на должности глав Национального банка Украины (НБУ), Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.

«Президент с премьером презентовали кандидатов на должность главы НБУ, Антимонопольного комитета, вице-премьера ОПК», — написал Качура в своем телеграм-канале в понедельник.

При этом, кого именно хотят видеть на этих должностях руководители страны, депутат не написал. Перед этим он сообщил, что на заседание фракции приехал президент и приняты дополнительные меры безопасности.

«Приняты невиданные ранее меры безопасности. Даже депутатов на автомобилях не пускали на территорию БЦ. Ждём президента и премьера», — сообщил он.