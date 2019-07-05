Зеленский уволил трех госуполномоченных АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) – государственного уполномоченного.

Также Валерий Полюхович и Агия Зегребельная уволены должностей государственных уполномоченных АМКУ.

Соответствующие указы главы государства №№484/2019-486/2019 от 5 июля опубликованы в пятницу на его официальном сайте.