Охранники Эрдогана отказались сдать оружие и устроили драку в аэропорту Сараево

Во время визита в Боснию и Герцеговину охранники президента Турции устроили потасовку в аэропорту Сараево с пограничниками, отказавшись следовать установленным правилам и сдать оружие. Об этом сообщает DW.
«Они (охранники — ред.) были агрессивными и вели себя так, будто они были в своей стране. Они продемонстрировали неуважение к нашим законам и заслуживали быть задержанными», — прокомментировал ситуацию начальник пограничной полиции Сараево Зоран Галич.
Представители погранслужбы сообщили, что напряжение возникло после того, как президентские охранники отказались сдать свое оружие в аэропорту.
По данным DW, которое ссылается на местное издание Dnevni Avaz, между представителями пограничной службы и охранниками турецкого президента возникла драка.
Стычка была приостановлена, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вышел из самолета и отправился на встречу с представителями трехсторонней президентского совета Боснии и Герцеговины, которые встречали его в аэропорту.
Визит президента Турции в Боснию и Герцеговины длится два дня: 8-9 июля.
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