Нацбанк прекратил укрепление гривны

Нацбанк Украины на четверг, 11 июля 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 21 копейку – до 25,7005 грн за доллар против 25,4892 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,8359 грн против 28,5606 грн накануне.