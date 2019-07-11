Кабмин выделит 400 миллионов на поддержку стартапов

В Украине запускают фонд стартапов, за счет которого планируют оказывать государственную поддержку новым предприятиям. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает «Интерфакс-Украина».
«Сегодня это 400 миллионов реальных денег, которые будут направлены на поддержку таких стартапов от 25 тысяч долларов до 75 тысяч. До 24 месяцев реализации. Старт в этом году, думаю, должен привести к кратному увеличению финансирования этого фонда до 4 млрд грн», — сказал Гройсман.
По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, Кабмин назначил наблюдательный совет, в состав которого вошли Елена Кошарная (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Виктория Тигипко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), заместитель министра финансов Юрий Гелетий, Александр Рыженко (Госагентство по электронному управлению) иДмитрий Шимкив (Darnitsa).
«Сегодня мы назначаем наблюдательный совет — и фонд „отплывает“ из рук Министерства финансов в руки наблюдательного совета», — сказала она.
Маркарова отметила, что наблюдательный совет объявит конкурс, будет оценивать проекты и выберет победителей, с которыми будут подписаны договоры о предоставлении грантового финансирования.
«Наша задача сейчас — найти софинансирование. Мы активно общаемся с донорами», — добавила министр финансов.
Сообщается, что при отборе будут оцениваться техническая и коммерческая возможность реализации проекта. Основные критерии — инновационность, коммерциализация, команда и финансы, а также устойчивость проекта.
По словам СЕО и управляющего партнера UNIT.City Макса Яковера, в ближайшие дни пройдет первое заседания наблюдательного совета, после этого будут утверждены конкурсная комиссия и критерии отбора, а в сентябре начнется прием заявок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016