Путин уволил губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» и бывший врио главы Хакасии Михаил Развожаев.