Президент России Владимир Путин заявил, что Севастополь де-юре всегда был в составе России, потому что при передаче Крыма Украине в 1954 году про город якобы «просто забыли». Об этом он рассказал на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передают российские СМИ.
«Он [Севастополь] был городом центрального подчинения, и даже при передаче — незаконной передаче — Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР, — сказал глава государства. — Незаконной, потому что решение было принято президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР». «Но даже при этом незаконном, по сути, процессе, про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины, — добавил Путин. — Так что формально и юридически он всегда был в составе России».
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