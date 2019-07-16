У Зеленского подумывают о досрочных местных выборах

Офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов. Об этом заявил парламентский представитель Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в эфире программы Свобода слова на канале ICTV вечером 15 июля.
По его словам, пока нет консенсуса о том, когда лучше всего их проводить — и проводить ли досрочно вообще.
«Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого — мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, что касается отношений власть/человек... Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом», — заявил он.
Напомним, что внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля. Очередные должны были состояться 27 октября. Предлогом для досрочных выборов стало формальное отсутствие коалиция. Основной же причиной перевыборов в команде нового президента называли запрос на изменения в обществе.
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