У Зеленского подумывают о досрочных местных выборах

Офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов. Об этом заявил парламентский представитель Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в эфире программы Свобода слова на канале ICTV вечером 15 июля.

По его словам, пока нет консенсуса о том, когда лучше всего их проводить — и проводить ли досрочно вообще.

«Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого — мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, что касается отношений власть/человек... Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом», — заявил он.

Напомним, что внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля. Очередные должны были состояться 27 октября. Предлогом для досрочных выборов стало формальное отсутствие коалиция. Основной же причиной перевыборов в команде нового президента называли запрос на изменения в обществе.