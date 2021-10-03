Зеленский утверждает, что фракция «Слуга народа» обязательно будет обсуждать кандидатуру на пост спикера Рады

Депутатская фракция «Слуга народа» обязательно проведет заседание для обсуждения вопроса о кандидате на должность председателя Верховной Рады, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Касательно вопроса о Руслане Стефанчуке (первый вице-спикер — Ред.). Обязательно будет фракция, которая будет проговаривать, кто может быть тем или иным кандидатом монобольшинства на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, за тот или иной закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддерживаем», — сказал Зеленский на брифинге в воскресенье в Трускавце Львовской области по итогам его встречи с членами парламентской фракции «Слуга народа».
В то же время, комментируя информацию о том, что глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко может занять должность вице-спикера парламента, президент отметил, что впервые об этом слышит. «Может, они (депутаты от „Слуги народа“ — Ред.) обсуждают. Я не все знаю, что обсуждает партия „Слуга народа“, скажу вам откровенно», — добавил Зеленский.
Как сообщалось, депутатская фракция «Слуга народа» собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.
СМИ сообщили, что депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016