Зеленский утверждает, что фракция «Слуга народа» обязательно будет обсуждать кандидатуру на пост спикера Рады

Депутатская фракция «Слуга народа» обязательно проведет заседание для обсуждения вопроса о кандидате на должность председателя Верховной Рады, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Касательно вопроса о Руслане Стефанчуке (первый вице-спикер — Ред.). Обязательно будет фракция, которая будет проговаривать, кто может быть тем или иным кандидатом монобольшинства на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, за тот или иной закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддерживаем», — сказал Зеленский на брифинге в воскресенье в Трускавце Львовской области по итогам его встречи с членами парламентской фракции «Слуга народа».

В то же время, комментируя информацию о том, что глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко может занять должность вице-спикера парламента, президент отметил, что впервые об этом слышит. «Может, они (депутаты от „Слуги народа“ — Ред.) обсуждают. Я не все знаю, что обсуждает партия „Слуга народа“, скажу вам откровенно», — добавил Зеленский.

Как сообщалось, депутатская фракция «Слуга народа» собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

СМИ сообщили, что депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.