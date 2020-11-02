На этой неделе обещают представить результаты анонсированного Зеленским аудита государства

Результаты проведенного украинским правительством аудита государства будут представлены до конца текущей недели, сообщил представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

«Я информирую, что на этой неделе будут представлены результаты аудита государства — то, чем занимались. То есть фактически мы будем иметь возможность посмотреть чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины. И посмотреть, в каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас», — сказал Стефанчук на заседании согласительного совета в парламенте в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Кроме этого, по его словам, «будет представлена в ближайшее время на требование президента Украины стратегия экономического развития до 2030 года».

Как сообщалось, о намерении команды Зеленского провести «аудит государства» Стефанчук сообщил в мае 2019 года, при чем изначально планировалось, что это будет сделано в первые 100 дней президентства действующего главы государства. 20 октября текущего года Зеленский анонсировал презентацию проведенного правительством аудита государства «в течение двух недель».

В тот же день глава государства заявил, что в стране должна быть разработана полноценная стратегия развития, в частности экономического, рассчитанная на длительный период — до 2030 года.