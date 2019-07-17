Зеленский сегодня едет в Николаевскую область

В среду Николаевщину посетит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ОГА.

«В среду, 17 июля, состоится рабочий визит арезидента Украины Владимира Зеленского в Николаевской области», - сообщили в ОГА, отметив, что программа визита еще формируется, возможны различные локации.