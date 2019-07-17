Зеленский приказал отремонтировать дороги Николаевской области

Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Владимир Зеленский осмотрел участок дороги М14 Николаев — Кропивницкий, и поручил отремонтировать самые проблемные дороги в этой области, а также отчитаться о состоянии других дорог в стране.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Как отметил и. о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко, для завершения ремонта этой автодороги надо еще 1,5 млрд грн.

Кроме того, есть потребность в ремонте дороги Н24 (автомобильный путь национального значения, проходящий по территории Кировоградской и Николаевской областей).

«Можем ли мы построить эти дороги к концу следующего года? Мы разговаривали вчера с Федеральным канцлером Германии госпожа Меркель, и есть 150 млн евро кредитных средств», — отметил президент.

Также во время встречи шла речь о проблемах со злоупотреблениями при проведении тендеров.

Как отметил руководитель аппарата Антимонопольного комитета Юрий Литвин, АМКУ фиксирует системные злоупотребления со стороны как заказчиков, так и участников тендерных процедур.

«Сейчас у нас на рассмотрении находится 1100 процедур по Украине на общую сумму 86 млрд грн, которые имеют признаки злоупотреблений. Каждая третья процедура имеет признаки злоупотреблений. По Николаеву — это около 20 дел, которые имеют признаки злоупотреблений», — рассказал Литвин.

Он отметил, что в частности вопрос есть относительно участка дороги, где участвовали «Росдорстрой» и «Альтком». Эти две компании, по словам Литвина, «ходят парами на все тендеры». И добавил, что условия тендеров прописываются так, чтобы выигрывал «нужный» подрядчик.

«Кроме того, в области было сожжено белорусское предприятие, которое также планировало участвовать в тендере. Правоохранители подозревают конкурентов. В настоящее время проводится расследование», — отметил представитель АМКУ.

Президент заявил о недопустимости такой ситуации и поручил изъять недобросовестных подрядчиков и упорядочить условия тендеров.

Также он поручил выяснить, какие еще дороги в Украине нуждаются в ремонте.

«Проведите совещание в пятницу по всем дорогам — в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение», — сказал президент.