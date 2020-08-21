Зеленский прибыл в Николаевскую область

Началась рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент осмотрит завершение работ на автодороге, которую ремонтировали в рамках национальной программы «Большое строительство», примет участие в презентации Стратегии развития области до 2027 года.

Кроме того, Зеленский встретится с представителями бизнеса морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаевщины.