Одесский припортовый должен «Нафтогазу» 2,2 миллиарда за газ

Суд обязал «Одесский припортовый завод» выплатить НАК «Нафтогаз Украины» 2,227 миллиарда гривен задолженности за потребленный природный газ по двум договорам от 2016 года. Об этом говорится в решениях Хозяйственного суда Одесской области.
Так, ОПЗ должен оплатить 1,474 млрд грн за потребленный природный газ на основании договора от 4 октября 2016 года. Из них 1,374 млрд грн — основная сумма долга, остальное — пеня (32,350 млн грн), штраф (60,243 млн грн), годовые (6,466 млн грн) и инфляционные потери (3,431 млн грн).
В рамках этого же договора на поставку ОПЗ должен оплатить еще 573,280 млн грн начислений, из которых 338 млн грн — инфляционные потери за 2017 год, 154,713 млн грн — пеня, 80,565 млн грн годовых.
Кроме того, суд обязал ОПЗ выплатить 179,483 млн грн задолженности за газ, потребленный в рамках договора от 28 июля 2016 года. Из них сумма основного долга — 142,955 млн грн, пеня — 14,976 млн грн, штраф — 10,357 млн грн, 1,527 млн грн — годовые, 9,668 млн грн — инфляционные потери.
Напоминим, что ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года.
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