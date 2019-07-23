СБУ обвиняет кинопрокатчиков в работе на спецслужбы РФ и саботаже украинских фильмов

Служба безопасности расследует уголовное дело по подозрению украинских кинопрокатных компаний в перечислении средств спецслужбам России и саботаже украинских фильмов.

Об этом сообщает УП со ссылкой на материалы Шевченковского районного суда, обнародованные в Едином реестре судебных решений 22 июля.

Согласно материалам дела, уголовное производство открыто по обращению нардепа, имя которого не указывается.

«Из обращения народного депутата следует, что рынок кинопроката поделен между „В & Н Film Distribution Company“, „Ukrainian Film Distribution“, „Kinomania“, „Volga Ukraine“, „Multi Media Distribution“, которые ежегодно получают в виде кассовых сборов в Украине около 100 миллионов долларов США», — говорится в документах.

Указано, что эти компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия компаний РФ, имеют плодотворные финансово-хозяйственные отношения с российскими компаниями, их конечными владельцами выступают граждане РФ.

Отмечается, что эти компании «скрывают свои сверхприбыли путем осуществления финансово-хозяйственной операций с субъектами хозяйствования имеющих признаки фиктивности, а также перечисляют средства в адрес российских компаний за прокатные права».

Утверждается, что спецслужбы РФ в течение 2014-2016 годов «фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации».

Кинопрокатчиков также обвиняют, что спецслужбы РФ используют их как агентов влияния в Украине, диктующих условия на рынке киноиндустрии и саботаже продвижения и показа украинских лент.

Согласно материалам суда, в июле СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов, и суд дал доступ следователям ГСУ СБУ к документам, содержащим банковскую тайну.