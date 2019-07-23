В «Слуге народа» уже делят комитеты будущей Рады

В партии «Слуга народа» уже начали неформально согласовывать членов комитетов Верховной Рады ІХ созыва. Об этом сообщил № 19 из списка «Слуги народа» Денис Монастырский в интервью изданию TheБабель.
«Неформальное согласование по комитетам проходит уже с понедельника (22 июля — ред.). Окончательно их создадут и назначат руководителей в первые дни работы нового парламента», — рассказал Монастырский.
Он также сообщил, что некоторые существующие комитеты будут объединены.
Монастырский также отметил, что 22 июля состоялась встреча с руководителями неформальных групп фракций. На ней обсуждали состояние готовности законопроектов и определяли их приоритетность.
«Сейчас у нас действует 21 внутренний комитет, каждый из которых разрабатывает не менее десяти законопроектов. Есть блок, касающийся изменений в Конституцию, — это и вопрос неприкосновенности народных депутатов, и расширение оснований для досрочного прекращения их полномочий. Эти законопроекты нужно внести сразу, потому что изменения в Конституцию — это длительный процесс», — сказал Монастырский.
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