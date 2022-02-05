Фирташ в интервью Die Presse рассказал, что следует делать Украине после запуска «Северного потока-2»

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, живущий последние 8 лет в Австрии, где борется против экстрадиции в США, считает «Северный поток-2» плохим проектом для Украины, так как Украина теряет четыре миллиарда долларов от транзита российского газа в Европу, а сама Европа не имеет единой позиции относительно данного проекта.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Фирташа Die Presse.
В интервью австрийскому изданию «Die Presse» Фирташ также заявил, что в связи с запуском «СП-2» для Украины открываются фантастические возможности.
«На мой взгляд, уже слишком поздно вводить санкции против „Северного потока-2“. Даже если трубопровод не будет запущен, у России уже есть три или четыре способа выполнить свои обязательства по поставкам в Европу в обход Украины. Сейчас газ идет через Украину — в меньшей степени, чем раньше, — только потому, что немцы просят об этом Россию. Украина уже проиграла эту экономическую войну. Но у „Северного потока — 2“ есть и положительный эффект. Для Украины открываются фантастические возможности. У нас был старый контракт только с одной страной — Российской Федерацией. Мы были транзитной страной, не более того. Теперь у нас есть возможность стать безопасным центром газоснабжения в Европе с крупнейшими подземными хранилищами на континенте», — считает Фирташ.
Бизнесмен заявил «Die Presse», что Украина может стать одним из крупнейших газовых трейдеров. «Раньше это было невозможно. Теперь мы можем покупать газ у кого захотим», — пояснил Фирташ.
Отвечая на вопрос корреспондента «Die Presse» о том, что в свое время компании бизнесмена поставляли в Украину газ при удивительно благоприятных условиях, Фирташ ответил, что по сравнению с сегодняшним днем, это был почти бесплатный газ.
«Если бы экс-премьер-министр Юлия Тимошенко не отменила этот контракт, Украина до 2027 года закупала бы газ по цене 179 долларов за 1000 кубометров. Если цена будет 2000 евро, как сейчас, 80 процентов заводов в Украине придется закрыть», — заявил Дмитрий Фирташ.
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