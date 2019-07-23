Глава ФБР заявил о планах России снова вмешаться в выборы в США

Россия намерена вмешаться в выборы в США, несмотря на санкции и другие усилия по сдерживанию Москвы. Такое заявление гендиректор ФБР Кристофер Рэй сделал во время слушаний в судебном комитете сената, сообщает Reuters.

«Русские абсолютно точно заинтересованы в том, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы», — сказал глава ФБР. По его словам, пока США не удалось остановить Москву в своих попытках оказать влияние на американские политические процессы.

Отвечая на вопрос главы комитета, сенатора Линдси Грэма, считает ли глава ФБР, что санкций было недостаточно, Рэй ответил утвердительно. «Да. Я считаю, что если они не прекратили, значит, их недостаточно сдерживают», — заявил Рэй.

В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование относительно вмешательства России в выборы в США 2016 года. В итоговом докладе говорилось, что такое вмешательство осуществлялось через социальные сети и с помощью хакерских атак.