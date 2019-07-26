Apple объявила о покупке части бизнеса Intel

Корпорация Apple приобретет часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов. Соответствующее соглашение подписали обе компании, говорится в заявлении Apple.
Около 2,2 тыс. сотрудников Intel, согласно соглашению, присоединятся к Apple вместе с интеллектуальной собственностью Intel и оборудованием. Apple также получит 17 тыс. патентов на беспроводные технологии. Intel после сделки сохранит за собой право разрабатывать модемные чипы для ПК, промышленного оборудования и беспилотных автомобилей.
Ожидается, что сделка на сумму $1 млрд будет завершена в четвертом квартале 2019 года при условии получения одобрения со стороны регулирующих органов, говорится в сообщении Apple.
В настоящее время Apple устанавливает в своих смартфонах модемы от Intel и Qualcomm. Однако с 2017 года у Apple c Qualcomm был судебный спор о нарушении производителем смартфонов патентных прав. Тяжба завершилась весной этого года, после того как Apple согласилась выплатить Qualcomm вознаграждение, сумма которого не разглашается, и подписала лицензионное соглашение о выплате роялти за созданные по технологии Qualcomm чипы.
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