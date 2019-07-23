Apple хочет купить самое убыточное подразделение компании Intel

Компания Apple начала переговоры о покупке бизнеса Intel, который специализируется на разработке мобильных модемов. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

По данным американской газеты, Apple готова купить патенты Intel на сумму в $1 млрд или больше. Если переговоры не сорвутся, соглашение может быть достигнуто на следующей неделе. По сведениям WSJ, переговоры о покупке начались летом 2018 года.

Подразделение по разработке мобильных модемов появилось у Intel в 2011 году вместе с покупкой разработчика Infineon Technologies за $1,4 млрд. За прошедшее с тех пор время компания вложила миллиарды в развитие этого бизнеса, но сделать его успешным так и не смогла.

В свою очередь для Apple, которая традиционно старается разрабатывать и производить как можно больше технологий самостоятельно, вопрос поставки мобильных модемов давно оставался слабым местом.

Мобильные чипы Intel, которые Apple использовала на своих новейших устройствах, проигрывали конкурентам. Более важно то, что Intel не смог продвинуться в разработке 5G-модемов — ключевой технологии будущего для разработчиков мобильных телефонов. По этой причине Apple пришлось улаживать многолетнюю тяжбу с Qualcomm и договариваться уже с ними о поставках чипов.

Несмотря на то, что Intel не преуспел в разработке модемов 5G, многолетняя работа компании в этом направлении и полученная экспертиза могут помочь сэкономить большое количество времени. В случае успешного развития направления Apple разработает собственные чипы и откажется от сторонних производителей.