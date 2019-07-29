Полиция заинтересовалась автозаводом Жеваго из-за долгов перед армией

Следственное управление Нацполиции в Полтавской области с ноября 2018 года ведет досудебное расследование по признакам уклонения ПАО «АвтоКрАЗ» от уплаты штрафных санкций на сумму 6,69 миллионов гривен в пользу Минобороны за несвоевременное выполнение оборонного заказа.

Об этом сообщает проект «Марлин» со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что уголовное производство открыли по ч.3 статьи 382 УК «невыполнение судебного решения», которое наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В конце 2013 года Минобороны и ПАО «АвтоКрАЗ» заключили сделку на 136,5 миллионов гривен на поставку грузовиков повышенной проходимости.

В течение 2014 года из-за колебаний курса валют стоимость сделки выросла до 165 млн без изменения количества авто. Но Генпрокуратура, действуя в интересах Минобороны, приводит основания, по которым считает повышение суммы сделки неправомерным и просит признать ее недействительной.

Также прокуроры подчеркивают, что ПАО «АвтоКрАЗ» нарушило сроки поставки транспорта на полтора месяца.

В 2015 году ГПУ в Хозяйственном суде Киева добилась решения взыскать с ПАО «АвтоКрАЗ» 6,69 млн гривен штрафных санкций.

По сводной информации исполнительной службы в Полтавской области, в целом взысканию с ОАО «АвтоКрАЗ» в пользу государства и других юрлиц подлежат 34,06 млн гривен. Но в прокуратуре считают, что должностные лица ПАО «АвтоКрАЗ» умышленно уклоняются от выплаты долгов Минобороны.

ПАО «АвтоКрАЗ» входит в состав финансово-промышленной группы олигарха Константина Жеваго.