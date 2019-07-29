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Полиция заинтересовалась автозаводом Жеваго из-за долгов перед армией

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Полиция заинтересовалась автозаводом Жеваго из-за долгов перед армией

Следственное управление Нацполиции в Полтавской области с ноября 2018 года ведет досудебное расследование по признакам уклонения ПАО «АвтоКрАЗ» от уплаты штрафных санкций на сумму 6,69 миллионов гривен в пользу Минобороны за несвоевременное выполнение оборонного заказа.

Об этом сообщает проект «Марлин» со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что уголовное производство открыли по ч.3 статьи 382 УК «невыполнение судебного решения», которое наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В конце 2013 года Минобороны и ПАО «АвтоКрАЗ» заключили сделку на 136,5 миллионов гривен на поставку грузовиков повышенной проходимости.

В течение 2014 года из-за колебаний курса валют стоимость сделки выросла до 165 млн без изменения количества авто. Но Генпрокуратура, действуя в интересах Минобороны, приводит основания, по которым считает повышение суммы сделки неправомерным и просит признать ее недействительной.

Также прокуроры подчеркивают, что ПАО «АвтоКрАЗ» нарушило сроки поставки транспорта на полтора месяца.

В 2015 году ГПУ в Хозяйственном суде Киева добилась решения взыскать с ПАО «АвтоКрАЗ» 6,69 млн гривен штрафных санкций.

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По сводной информации исполнительной службы в Полтавской области, в целом взысканию с ОАО «АвтоКрАЗ» в пользу государства и других юрлиц подлежат 34,06 млн гривен. Но в прокуратуре считают, что должностные лица ПАО «АвтоКрАЗ» умышленно уклоняются от выплаты долгов Минобороны.

ПАО «АвтоКрАЗ» входит в состав финансово-промышленной группы олигарха Константина Жеваго.

АвтоКрАЗ, Константин Жеваго
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

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Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
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Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
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