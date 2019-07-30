Половина украинских предприятий нарушают трудовое законодательство

Государственная фискальная служба (ГФС) в ходе проверок в январе-июне 2019 года выявила 10,3 тыс. наемных сотрудников без оформления трудовых отношений, а в целом ГФС обнаружила нарушения при выплате заработной платы и других доходов в 43% проверяемых субъектов хозяйствования.
«По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн грн налога на доходы физических лиц, 161,1 млн грн единого взноса и 35,4 млн грн военного сбора», — указало ведомство в сообщении на сайте во вторник.
Работодатели за шесть месяцев дополнительно заключили 82,2 тыс. трудовых соглашений с наемными сотрудниками, отметили в ведомстве.
«По итогам января-июня 2019 года к госрегистрации привлечено 11,8 тыс. граждан, которые совершали предпринимательскую деятельность неофициально. В бюджеты дополнительно уплачено 12,5 млн грн налогов и сборов и 14,4 млн грн единого взноса», — свидетельствуют данные ГФС.
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