Президент Владимир Зеленский назначил своим советником основателя клиники «Борис», экс-заместителя мэра Киева, нардепа от «Слуги народа» Михаила Радуцкого.

Об этом говорится в указе № 564 от 30 июля.

«Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента (вне штата)», — отмечается в документе.

Напомним, что Михаил Радуцкий — предприниматель, основатель и президент частной клиники «Борис». В 2014-2015 году был заместителем мэра Киева Виталия Кличко.

Избран народным депутатом от партии «Слуга народа» (номер 18 в списке).

Сейчас Радуцкого называют вероятным будущим министром здравоохранения.