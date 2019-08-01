Луценко похвастался, как отдыхал в Провансе

Генеральный прокурор Юрий Луценко завершил отпуск во Франции.

«Завершил 10-дневный отпуск в Провансе», — написал он в Facebook.

«Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья», — написал Луценко, показав фотографии.

«И враги, которые проиграли выборы — и, чтобы не выпасть из новостей, привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле — обедал», — заявил генпрокурор.

Ранее нардеп Сергей Лещенко сообщил, что 23 июля Луценко видели в Гордее за обедом с друзьями в отеле премиум класса.