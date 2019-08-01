Глава Окружного админсуда придет завтра на допрос и интересуется, придет ли Сытник

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк намерен прийти завтра на допрос в Гепрокуратуру. Об этом он написал у себя на странице в Фейсбук.
«Завтра вместе с адвокатами, как и положено, в 14:00 приду в Генеральную прокуратуру Украины. От следственных действий не прячусь. Будем защищаться и доказывать нашу правоту», — написал он.
Он также поинтересовался, готов ли директор НАБУ явиться на допрос по делу о коррупции.
«Интересно, готов ли директор НАБУ так же своевременно прибыть в Сарненский суд и отвечать перед законом по протоколу о коррупции? Или мы опять, вместо рассмотрения его дела, будем смотреть очередное Сытник-шоу для СМИ, как это уже было 26 июля?», — написал Вовк, намекнув на обыск в Окружном адмисуде, который прошел 26 июля.
Напомним, что 25 июля директор НАБУ Артем Сытник не явился в Сарненский суд Ровенской области по делу о совершении им коррупционного правонарушения. Следующее заседание назначено на 8 августа.
На 2 августа Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос четверых судей Окружного админсуда Киева по делу о якобы давлении на министерства и ведомства.
Глава суда Павел Вовк ранее называл дело против него и его коллег политически мотивированным и абсурдным.
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Які б заходи не приймалися, які б реформи не впроваджувалися, жодні з них не будуть мати сенсу, як і сама боротьба з корупцією, допоки не пересаджають хоча б третину самИХ продажних суддів з повною конфіскацією їх майна, та майна записаного на їх родичів, щоб іншим не кортіло, прикриваючись «недоторканністю». Та ліквідувати саму таку «недоторканість», щоб була рівність перед Законом для всіх однакова. Бо немає сенсу навіть ловити злодіїв, коли самі злодії сидять в судах, відпускаючи таких самих на волю, приймаючи рішення на користь корупціонерів круговою порукою. А їх адвокати захищати хай їдуть країну на фронті, а не корупціонерів за гроші.