Войти
Зеленский назначил нового руководителя ДУСи
кадры
Зеленский назначил нового руководителя ДУСи
Трамп объявил Бразилию основным союзником США вне НАТО
дружба народов
Трамп объявил Бразилию основным союзником США вне НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Глава Окружного админсуда придет завтра на допрос и интересуется, придет ли Сытник

1 1936
Глава Окружного админсуда придет завтра на допрос и интересуется, придет ли Сытник

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк намерен прийти завтра на допрос в Гепрокуратуру. Об этом он написал у себя на странице в Фейсбук.

«Завтра вместе с адвокатами, как и положено, в 14:00 приду в Генеральную прокуратуру Украины. От следственных действий не прячусь. Будем защищаться и доказывать нашу правоту», — написал он.

Он также поинтересовался, готов ли директор НАБУ явиться на допрос по делу о коррупции.

«Интересно, готов ли директор НАБУ так же своевременно прибыть в Сарненский суд и отвечать перед законом по протоколу о коррупции? Или мы опять, вместо рассмотрения его дела, будем смотреть очередное Сытник-шоу для СМИ, как это уже было 26 июля?», — написал Вовк, намекнув на обыск в Окружном адмисуде, который прошел 26 июля.

Напомним, что 25 июля директор НАБУ Артем Сытник не явился в Сарненский суд Ровенской области по делу о совершении им коррупционного правонарушения. Следующее заседание назначено на 8 августа.

Читайте также: Глава Окружного админсуда считает дело против него местью Сытника за историю с вмешательством в американские выборы

На 2 августа Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос четверых судей Окружного админсуда Киева по делу о якобы давлении на министерства и ведомства.

Глава суда Павел Вовк ранее называл дело против него и его коллег политически мотивированным и абсурдным.

ГПУ, Артем Сытник, Окружной административный суд Киева, Павел Вовк
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Объективный Аналитик
Объективный Аналитик 56 минут назад

Які б заходи не приймалися, які б реформи не впроваджувалися, жодні з них не будуть мати сенсу, як і сама боротьба з корупцією, допоки не пересаджають хоча б третину самИХ продажних суддів з повною конфіскацією їх майна, та майна записаного на їх родичів, щоб іншим не кортіло, прикриваючись «недоторканністю». Та ліквідувати саму таку «недоторканість», щоб була рівність перед Законом для всіх однакова. Бо немає сенсу навіть ловити злодіїв, коли самі злодії сидять в судах, відпускаючи таких самих на волю, приймаючи рішення на користь корупціонерів круговою порукою. А їх адвокати захищати хай їдуть країну на фронті, а не корупціонерів за гроші.

1

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 1 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016