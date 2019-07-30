Генпрокуратура все-таки вызвала на допрос судей Окружного админсуда Киева

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос четверых судей Окружного админсуда Киева по делу о якобы давлении на министерства и ведомства, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

«Судьи Окружного админсуда Киева Павел Вовк, Евгений Аблов, Иван Шепитко и Игорь Погребниченко вызваны в ГПУ для проведения процессуальных действий (вручения подозрения и допроса) на 2 августа 2019 года на 14.00», — написала Сарган в Facebook.

Отметим, что ранее руководство ГПУ отказалось подписывать подозрения судьям из-за того, что управление Горбатюка не смогло соответствующим образом подготовить доказательства. Почему в ГПУ изменили решение, Сарган не уточнила.

Окружной суд известен решениями, которые неоднозначно воспринимаются некоторыми политиками. Например, именно Окружной админсуд Киева отменил национализацию Приватбанка и приостановил переименование Украинской православной церкви.

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк считает, что к обыскам в суде и обвинениям в его адрес не имеет отношения новый президент Владимир Зеленский. В то же время он видит в происходящем вокруг суда личную заинтересованность представителей старой правоохранительной системы и людей бывшего президента.