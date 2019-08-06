Международные резервы Украины в июле выросли почти на 6%

Международные резервы Украины в июле 2019 года выросли, по предварительным данным, на $1,2 млрд, или на 5,8% — до $21,840 млрд, благодаря чистой покупке Национальным банком Украины (НБУ) валюты на межбанковском рынке. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отметим, что по данным НБУ, в третьем квартале 2019 года Украине предстоит выплатить по внешнему долгу $4,171 млрд, в четвертом квартале — $3,194 млрд.