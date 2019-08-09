Зеленский может встретится с Трампом в Варшаве или Нью-Йорке

Прорабатывается возможность встречи президента США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского - в Варшаве и Нью-Йорке, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
"Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах - в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
При этом он подтвердил, что готовится ещё официальный визит Зеленского в США, помимо возможной встречи президентов в Польше и на полях Генассамблеи ООН.
Дипломат не уточнил конкретные даты.
"План есть, но в повестку дня (визит) пока не внесен. У обоих президентов очень загруженный график ", - добавил он.
При этом Тейлор опроверг информацию, что визит отложили, поскольку "согласованной даты никогда не было".
"Это произойдет, но пока до конца не понятно - когда", - сказал посол.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016