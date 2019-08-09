Японское рейтинговое агентство повысило суверенный кредитный рейтинг Украины

Японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины на две позиции — с «CCC+» до «B», говорится в пресс-релизе рейтингового агентства, обнародованном в пятницу.
Как сообщает Интерфакс-Украина, прогноз по рейтингу — стабильный.
«Несмотря на наличие сложных задач, таких как урегулирование конфликтов на Востоке страны и содействие в проведении структурных реформ, наличие политической стабильности по результатам выборов позволит правительству сосредоточиться на своих политических программах, которые могут быть высоко оценены. Исходя из этого, R&I повысило рейтинг эмитента в иностранной валюте до уровня «B», — говорится в сообщении.
Аналитики агентства R&I отметили, что ВВП Украины растет, инфляция замедляется, а временное увеличение дефицита платежного баланса до 3-4% не будет оказывать влияние на кредитоспособность Украины. Учитывая потребности в рефинансировании долга и для поддержания здоровой финансовой среды, финансовая поддержка Международного валютного фонда является важной для Украины.
Аналитики агентства также отметили, что показатель государственного долга к ВВП уменьшился с 69,2% к концу 2016 года до 52,3% к концу 2018 года. Присоединение к сети Clearstream позволило Украине увеличить ликвидность на внутреннем рынке капитала и расширить базу инвесторов.
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