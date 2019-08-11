В КНДР успешно испытали «новое оружие»

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично принял участие в испытании «нового оружия», сообщает государственное агентство KCNA. В сообщении не указывается, что именно испытывали военные. Сообщается лишь, что речь шла об учебных стрельбах.
Сообщается, что приказ об учениях Ким Чен Ын отдал сразу же после получения информации об окончании разработок и создании опытного образца.
Как указывается KCNA, уже после испытаний лидер КНДР отметил, что новое оружие может быть использовано в тактическом наступлении и отвечает идеям Чучхе.
Утверждается, что испытания нового оружия прошли успешно, а Ким Чен Ын выразил удовлетворение увиденным и поблагодарил ученых за работу.
Накануне власти Южной Кореи сообщили, что КНДР провела пятые ракетные испытания за две недели. В сообщении агентства Yonhap при этом не указывалось, что именно запускали к северу от 38-й параллели.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016