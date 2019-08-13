Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

Девять женщин выступили с утверждениями, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны испанского певца Пласидо Доминго. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

Как оно отмечает, восемь певиц и одна танцовщица рассказали его журналистам о том, что с конца 1980-х годов в разное время примерно в течение 30 лет подвергались домогательствам со стороны Доминго. Три женщины сказали, что Доминго пытался их поцеловать. Одна из собеседниц агентства утверждает, что певец рукой залез ей под юбку. Указанные случаи якобы имели место в том числе и на территории США.

Как отмечает AP, лишь одна из девяти женщин согласилась, чтобы ее имя было опубликовано. Это певица Патриция Вульф, она выступала вместе с Доминго в Вашингтоне. Семь из девяти собеседниц агентства полагают, что их карьере был нанесен ущерб из-за того, что они отвергли Доминго.

По данным агентства, еще несколько женщин сообщили, что испытывали дискомфорт из-за регулярных заигрываний со стороны Доминго. Одна из собеседниц агентства сказала, что певец выбрал ее для совместных выступлений в 1990-х годах, а потом настойчиво приглашал на свидание.

AP подчеркивает, что около 30 опрошенных его журналистами лиц из числа музыкантов, певцов, танцовщиков и работников сцены сказали, что Доминго в их присутствии проявлял настойчивый интерес к молодым женщинам и иногда вел себя непристойно.

В заявлении 78-летнего Доминго, предоставленном AP, говорится, что «обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают». Певец подчеркнул, что приведенные агентством утверждения не соответствуют действительности. «Тем не менее, больно слышать, что я мог огорчить кого-то, заставить испытывать дискомфорт, несмотря на то, как давно это было, а также какими благими были мои намерения», — добавил он. Доминго отметил, что вступал в какие-либо отношения только по обоюдному согласию.