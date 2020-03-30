Пласидо Доминго выписался из больницы после коронавируса

Оперного певца Пласидо Доминго в воскресенье выписали из больницы после лечения от коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения мексиканского штата Герреро.

По данным CNN, певец находится в своей резиденции в Акапулько, его состояние стабильно. 28 марта стало известно, что Доминго госпитализировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

22 марта 79-летний Пласидо Доминго сообщил в своем Facebook, что заразился коронавирусом. Он написал, что находится вместе со своей семьей в самоизоляции.

Певец также призвал всех быть предельно осторожными, следовать рекомендациям властей, часто мыть руки, держаться на достаточном расстоянии от других людей и оставаться дома по мере возможности.