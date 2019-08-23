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Европа готовится ввести пошлины на американские товары

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Европа готовится ввести пошлины на американские товары

ЕС разработал план, который одновременно направлен на противодействие торговой политике США и американским технологическим компаниям, включая Google, Apple, Amazon и Facebook, пишет Politico со ссылкой на 173-страничный документ, имеющийся в распоряжении издания.

В документе говорится, что ЕС должен более активно действовать в торговой войне с американским лидером Дональдом Трампом. План, в том числе, предполагает возможность вводить в одностороннем порядке пошлины на американские товары.

Представители Еврокомиссии, согласно документу, предлагают будущему председателю органа Урсуле фон дер Ляйен (вступит в должность в ноябре) создать Европейский фонд будущего, который будет инвестировать более $100 млрд в акции перспективных компаний региона, чтобы Европа могла конкурировать с американскими и китайскими технологическими гигантами.

Издание отмечает, что пока документ представляет собой предложения чиновников, которые, как ожидается, должна одобрить фон дер Ляйен. После этого план должен быть согласован с Европарламентом и правительствами стран-членов ЕС.

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Напомним, что еще летом прошлого года стало известно, что Вашингтон намерен ввести пошлины на импорт европейских автомобилей. В апреле 2019 года в США заявили, что могут ввести новые пошлины на товары из ЕС в качестве ответных мер на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности. В предварительный список вошли самолеты Airbus и их комплектующие, сыры и вина разных сортов и многое другое. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что ЕС подготовил документ, предусматривающий ответные меры против США.

США, ЕС, пошлины
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