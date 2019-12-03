ЕС примет ответные меры в случае введения США пошлин на французские товары

Угрозы со стороны США ввести пошлины на французские товары неприемлемы, и Европейский союз готов принять ответные меры, заявил во вторник французский министр экономики и финансов Брюно ле Мэр.
«В случае новых американских санкций Европейский союз будет готов принять ответные меры», — заявил ле Мэр в эфире французского Radio Classique, передает Интерфакс.
Ле Мэр отметил, что введение пошлин не похоже на поведение союзников.
Накануне стало известно, что США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд. Этот шаг будет предпринят в ответ на французский цифровой налог, «дискриминирующий» американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
Торговое представительство опубликовало уведомление в Федеральном реестре с предварительным перечнем французских продуктов, которые могут подлежать тарифам, включая игристое вино, сыр, косметику и сумки.
В июле торговое представительство США объявило о начале расследования в отношении французского налога на цифровые услуги, чтобы определить, является ли он необоснованным или дискриминационным.
Расследование проводилось в соответствии с разделом 301 Закона США о торговле 1974 года. Этот же закон использовался для обоснования введения пошлин на китайские товары.
В итоге торгпредство заявило, что французский налог был призван дискриминировать американские технологические компании, особенности налога делают его особенно обременительным для американских предприятий, а применение налога к небольшой группе компаний противоречит международным налоговым принципам.
Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал в июле закон об установлении 3% налога на годовую выручку для цифровых гигантов. Этот законопроект может коснуться американских Apple, Facebook и Google, и США выступают против него.
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