ЕС примет ответные меры в случае введения США пошлин на французские товары

Угрозы со стороны США ввести пошлины на французские товары неприемлемы, и Европейский союз готов принять ответные меры, заявил во вторник французский министр экономики и финансов Брюно ле Мэр.

«В случае новых американских санкций Европейский союз будет готов принять ответные меры», — заявил ле Мэр в эфире французского Radio Classique, передает Интерфакс.

Ле Мэр отметил, что введение пошлин не похоже на поведение союзников.

Накануне стало известно, что США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд. Этот шаг будет предпринят в ответ на французский цифровой налог, «дискриминирующий» американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Торговое представительство опубликовало уведомление в Федеральном реестре с предварительным перечнем французских продуктов, которые могут подлежать тарифам, включая игристое вино, сыр, косметику и сумки.

В июле торговое представительство США объявило о начале расследования в отношении французского налога на цифровые услуги, чтобы определить, является ли он необоснованным или дискриминационным.

Расследование проводилось в соответствии с разделом 301 Закона США о торговле 1974 года. Этот же закон использовался для обоснования введения пошлин на китайские товары.

В итоге торгпредство заявило, что французский налог был призван дискриминировать американские технологические компании, особенности налога делают его особенно обременительным для американских предприятий, а применение налога к небольшой группе компаний противоречит международным налоговым принципам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал в июле закон об установлении 3% налога на годовую выручку для цифровых гигантов. Этот законопроект может коснуться американских Apple, Facebook и Google, и США выступают против него.