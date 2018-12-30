Евросоюз знает, чем ответить на введение США пошлин на автомобили

Никто в ЕС не знает, введут ли США пошлины на автомобили из Европы, но Еврокомиссия готовит список с американской продукцией, на поставки которой могут быть введены ответные пошлины. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA.

«Никто не знает», введет ли действительно Белый дом пошлины на европейские машины, сказала она. «На случай, если они будут введены, мы готовим список с американскими продуктами, на поставки которых будут введены компенсационные пошлины», — отметила Мальмстрём.

Еврокомиссар сообщила, что в США ввозится ежегодно автомобилей и автокомплектующих из Европы на сумму, превышающую €50 млрд. Она отметила, что масштабы ответных мер будут зависеть от причиненного ЕС ущерба и будут соответствовать правилам ВТО.

Напомним, что Минторг США в июне по указанию президента Дональда Трампа объявил о начале расследования, призванного определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. Администрация Трампа рассматривала возможность введения 25%-ных пошлин на поставляемые в США автомобили из Европы.