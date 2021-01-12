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США перекрыли самолетам Airbus доступ на американский рынок

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США перекрыли самолетам Airbus доступ на американский рынок

Решение администрации США о введении пошлин на дополнительные виды продукции, ввозимой из Европейского союза, вступило в силу во вторник в 00.01 по времени Восточного побережья США (07:01 по Киеву).

В результате произведенные во Франции и Германии детали, необходимые для авиастроения, с 12 января будут облагаться пошлиной в размере 15%. Как поясняет агентство Reuters, США ранее уже ввели 15% пошлины на самолеты, импортируемые из ЕС. Однако эти меры не были применимы к самолетам европейской корпорации Airbus, собранным на заводе в американском штате Алабама. Введение тарифов на запчасти, по сути, лишит Airbus возможности продавать свою продукцию в США без уплаты дополнительных пошлин. В результате, как полагает Reuters, «эти самолеты, вероятно, будут неконкурентными» на американском рынке.

Помимо пошлин на запчасти, связанные с авиационной промышленностью, дополнительные пошлины в размере 25% вводятся в отношении некоторых сортов вин, коньяка и ряда других наименований алкогольной продукции из Франции и Германии.

Действия американских властей представляют собой новый шаг в рамках многолетнего спора между США и ЕС по вопросам субсидирования авиапроизводителей. Речь идет о тяжбе с участием американской компании Boeing и Airbus.

Торговый конфликт Вашингтона и Брюсселя вокруг Boeing и Airbus продолжается с 2004 года. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении норм Всемирной торговой организации (ВТО) и предоставлении своим самолетостроителям неразрешенных госдотаций. В 2019 году орган разрешения споров ВТО констатировал наличие нарушений норм организации в деле Airbus, что дало легальное право на введение компенсирующих пошлин со стороны США. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing.

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Администрация действующего президента США Дональда Трампа уже в 2019 году ввела таможенные тарифы в отношении ЕС по делу Airbus на общую сумму примерно в $7,5 млрд. В свою очередь Евросоюз в ноябре ввел новые тарифы на сельскохозяйственные и промышленные товары из США на общую сумму в $4 млрд в год. Ответом на это и стало очередное введение дополнительных пошлин со стороны Соединенных Штатов.

США, ЕС, пошлины, Airbus
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