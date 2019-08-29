Рада назначила Пристайко главой МИД

Верховная рада Украины в ходе заседания 29 августа назначила министром иностранных дел Вадима Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.
Назначение поддержали 310 нардепов.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении министра иностранных дел Вадима Пристайко.
Отметим, перед заключительным заседанием парламента 8 созыва 11 июля профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной раде рассмотреть кадровые представления президента Владимира Зеленского, в том числе увольнение министра иностранных дел Павла Климкина. Зеленский просил Раду уволить Климкина и назначить Пристайко. Однако парламент отказался проголосовать за представление главы государства.
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