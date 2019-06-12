В Раде готовы голосовать за предложенного Зеленским главу МИД

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает целесообразным, чтобы до саммита Украина — ЕС был назначен новый министр иностранных дел Украины.

«Я оптимист относительно кадрового вопроса — назначения Пристайко на должность министра иностранных дел. И мне кажется, что в принципе идея, чтобы новый министр иностранных дел появился до саммита Украина — ЕС и мог уже его полноценно готовить, — это хорошая идея», — сказала Геращенко в ходе презентации платформы «Безопасность. Женщины. Мир» в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе напомнила, что парламент «вошёл в обсуждение поправок к Избирательному кодексу, и это займёт какое-то время».

По ее словам, в любом случае нынешний министр иностранных дел Павел Климкин является легитимным.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что парламентарии должны поддержать кандидатуру на должность министра иностранных дел, предложенную президентом Владимиром Зеленским.

«Надеюсь, это будет конструктивный подход со всех сторон», — сказала вице-премьер.

Саммит Украина — ЕС пройдёт 8 июля в Киеве.

Как сообщалось, глава МИД Климкин 17 мая заявил, что написал заявление о своей отставке. Дипломат сообщил, что заранее проинформировал президента Зеленского о своем намерении.

30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. 31 мая Климкин обратился к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

11 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления (№ 10382) о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины. Кроме того, в Верховную Раду поступил повторно инициированный Зеленским проект постановления об увольнении Климкина с должности главы МИД Украины.