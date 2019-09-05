Гонтарева в гипсе записала видео из госпиталя в Лондоне

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева прислала журналистам фото и видео для подтверждения того, что она находится с травмами в лондонском госпитале. Об этом сообщает НВ Бизнес.

На видео Гонтарева рассказывает, что прислала его, чтобы остановить все слухи, которые распространяют СМИ по поводу ее пребывания в больнице.

На видео видно палату экс-руководительницы НБУ, травмированные ноги, инвалидную коляску и костыли.

Экс-глава НБУ добавила, что следующие 4-6 месяцев будет передвигаться с помощью костылей.

Комментируя поджог машины ее невестки, Гонтарева попросила полицию заняться делом и раскрыть хотя бы одно преступление в стране.

«Я хочу показать свою палату, чтобы было понятно, где я нахожусь. Это наверное один из лучших ортопедических госпиталей Англии. Надеюсь, что меня здесь вылечат», — заявила она.

Напомним, что в конце августа экс-глава НБУ Гонтарева рассказала, что в Лондоне ее сбил автомобиль, в результате чего она получила серьезные травмы.

5 сентября она же сообщила, что ночью в Киеве сгорел автомобиль ее невестки.

Гонтареву несколько раз вызывали на допрос в уголовном производстве в отношении бизнесмена-беглеца Сергея Курченко. При этом бывший председатель Национального банка сообщила, что не приедет в Украину, потому что теперь живет в Лондоне.