Рада сделала очередное послабление для «евробляхеров»

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект 1030 об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины.
Как передает «Интерфакс-Украина», документ на пленарном заседании в четверг поддержали 284 народных депутата при необходимых 226 голосов.
«Сам законопроект вызвал дискуссию в нашей команде, но президент принял решение и внес законопроект, который мы поддерживаем... Эта отсрочка до конца года, которую мы предлагаем и для штрафов, и для упрощенного оформления автомобилей — это уже последнее решение. Больше после этого мы к этому вопросу возвращаться не будем», — сказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя документ с трибуны парламента.
Как сообщалось, жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией вступили в силу 22 августа.
Штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составил 85 тыс. грн. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация.
Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза — за нарушение его от 20 до 30 суток сумма штрафа составит 85 тыс. грн. За нарушение срока более чем в 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто — 170 тыс. грн или конфискация, пояснили в ГФС.
Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — 34 тыс. грн.
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