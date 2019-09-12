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Google заплатит €1 млрд по делу о неуплате налогов во Франции

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Google заплатит €1 млрд по делу о неуплате налогов во Франции

Американская компания Google согласилась выплатить €500 млн для досудебного урегулирования дела о неуплате налогов во Франции, следует из распространенного в четверг заявления французской финансовой прокуратуры.

«12 сентября 2019 года председатель верховного суда Парижа одобрил соглашение между финансовой прокуратурой республики и компаниями Google и Google Ireland Ltd, которое касается дела об уклонения от уплаты налогов, — говорится в документе. — Согласно этому соглашению Google и Google Ireland Ltd обязуются выплатить штраф в размере €500 млн».

По данным агентства Reuters, которое ссылается на заявления компании, Google также выплатит €465 млн ранее не уплаченных налогов. «Договоренности включают в себя уплату суммы в €500 млн, которая была озвучена сегодня во французском суде, а также дополнительно €465 млн налогов, которые мы согласились выплатить», — говорится в заявлении.

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По данным французского ведомства, расследование в отношении компании было открыто в 2015 году в связи с жалобой Регионального управления общественных финансов столичного региона Иль-де-Франс, которая касалась отказа компании от подачи налоговой декларации в 2011-2014 годах.

Google, Франция
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Четверг, 12 сентября 2019
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