Во Франции оштрафовали Google и Facebook на €150 млн и €60 млн

Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции оштрафовала на €150 млн компанию Google и на €60 млн соцсеть Facebook за нарушения при сборе сведений о пользователях. Об этом сообщил в четверг телеканал BFM.
По его сведениям, речь идет о «практике компаний по использовании cookie („куки“, небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, — Ред.), которые собирают сведения о пользователях прежде всего для таргетированной рекламы».
Французский регулятор установил, что «сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяют отказываться от установки cookie так же легко, как и соглашаться».
Как сообщает телеканал, «штраф в размере €150 млн является рекордным для Национальной комиссии по информатике и свободам». Предыдущий максимальный штраф был назначен регулятором в декабре 2020 года и составлял €100 млн. Эта штрафная санкция была также направлена против Google и касалась использования «куки».
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