Франция оштрафовала Google на €500 миллионов

Антимонопольный регулятор Франции выписал штраф в отношении корпорации Google в размере €500 млн. Об этом говорится в сообщении регулятора, обнародованном во вторник на его сайте.
В нем отмечается, что «регулятор оштрафовал компанию за невыполнение нескольких судебных постановлений, вынесенных в апреле 2020 года».
Как отмечает Agence France-Presse, штраф выписан за то, что «корпорация не вела должным образом переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении редакторов за использование их контента».
Противостояние между Google, владельцами газет и ведущими службами новостей продолжалось долгое время. Европейские издатели уже больше десяти лет призывают регуляторные органы бороться с Google, который привлек миллиарды евро доходов от рекламы.
При этом в начале июня Антимонопольный регулятор Франции уже оштрафовал компанию Google на 220 млн евро (268 млн долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке онлайн-рекламы.
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