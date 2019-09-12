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В МВФ рассказали, о чем будут говорить с украинским правительством

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В МВФ рассказали, о чем будут говорить с украинским правительством

Миссия Международного валютного фонда, прибывшая в Киев на этой неделе, сосредоточится, в частности, на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы.

Об этом рассказал на брифинге в Вашингтоне в четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.

«Команда МВФ сейчас находится в Киеве для консультаций по статье 4 (относительно оценки финансовой политики Украины — ред.) и обсуждения политических намерений нового правительства», — отметил представитель Фонда.

Он отметил, что миссия МВФ планирует работать в Украине до 26 сентября, после чего будет официально сообщено об итогах работы. «Мы в полной мере сотрудничаем с украинцами и новым украинским правительством», — подчеркнул Райс.

В то же время он добавил, что Фонд продолжает сосредотачиваться на позициях, которые и ранее обсуждались с украинской стороной.

«Одним из важных элементов дискуссий, которые мы проводили с Украиной в последнее время, безусловно, является важность создания эффективной антикоррупционной системы», — напомнил Райс. По его словам, это «очевидно, и в дальнейшем будет оставаться важным компонентом текущих дискуссий».

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Напомним, в настоящее время остается актуальной программа кредитования МВФ Stand-by для Украины на сумму 3,9 млрд долл. Она была утверждена в декабре прошлого года и Киев сразу получил около 1,4 млрд долл. В то же время, как заявил накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя приезд миссии МВФ в Киев, украинская сторона намерена заключить новое соглашение с Международным валютным фондом.

МВФ
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Четверг, 12 сентября 2019
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