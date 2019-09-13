Войти
Трамп посчитал, во сколько США обходится нелегальная миграция
позиция
Трамп посчитал, во сколько США обходится нелегальная миграция
Порошенко видит за обновлением ЦИК желание провести выборы в ОРДЛО
заявление
Порошенко видит за обновлением ЦИК желание провести выборы в ОРДЛО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Прокуратура озвучила суть претензий к мэрии Днепра

345
Прокуратура озвучила суть претензий к мэрии Днепра

Прокуратура расследует уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств в размере 29,5 млн грн, предусмотренных на капитальный ремонт Нового (Центрального) моста в г.Днепр, в пятницу, 13 сентября, были проведены обыски в помещениях Днепровского городского совета и ООО, осуществлявшего ремонт.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области со ссылкой на начальника отдела облпрокуратуры Игоря Голубинского, установлен круг подозреваемых: заместитель городского головы, два начальника управлений горсовета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика.

В ходе досудебного расследования установлено, что победителем тендеров на проведение капитального ремонта Нового моста в Днепре на сумму более 376 млн грн было признано ООО «Предприятие Маст-буд». Однако во время выполнения ремонтных работ предприятие допустило ряд нарушений: так, по результатам комплексной строительно-технической, товароведческой и судебно-экономической экспертизы, образцы бетона, отобранные на мосту, не соответствуют классу бетона, указанному в проектной документации, установленные металлоконструкции также не соответствуют проекту, кроме того, завышена стоимость стройматериалов.

Заведомо неправдивые сведения о фактическом объеме выполненных работ и их стоимости были внесены в акты выполненных работ и подписаны должностными лицами горсовета.

«Вступив в преступный сговор, чиновники Днепровского городского совета и ООО нанесли государству ущерб в размере 29,5 млн грн. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По словам заместителя начальника управления защиты экономики в области Владимира Лавренчука, следственные действия продолжаются, будут проводиться дополнительные экспертизы и устанавливаться причастность к преступлению других лиц.

В свою очередь, городской голова Днепра Борис Филатов на своей странице в Фейсбуке написал, что в горсовете были представители правоохранительных органов, и заверил, что виновные ответят по закону. «Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват — ответит по закону», — отметил он.

«А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро», — добавил Филатов.

Читайте также: В Мукачево дети отравились в школе неизвестным веществом, трое в реанимации

Как сообщалось, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский и городской голова Днепра Филатов договорились, что мэр подаст в отставку, если Центральный мост (автодорожный мост № 2) не будет отремонтирован до 14 сентября.

7 сентября Филатов сообщил, что мост открыт после капитального ремонта, движение по нему открыто в обе стороны.

Центральный, или Новый мост (автодорожный мост № 2), соединяет правый и левый берег Днепра. Открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.

ГПУ, Днепр, Борис Филатов
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 13 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016