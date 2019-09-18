Пристайко рассказал, почему Аваков остался на посту

Министр иностранных дел Вадим Пристайко уверяет, что президент Владимир Зеленский оставил Арсена Авакова в должности министра внутренних дел благодаря его компетентности при проведении успешной реформы полиции.
Об этом он расскахал в интервью немецкой газете «Die Welt».
«Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции. Для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства», — ответил Пристайко на вопрос журналиста по поводу решения оставить на службе главу МВД, несмотря на подозрения в связях с олигархами и праворадикалами.
Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука. Среди них остались министры предыдущего Кабмина: Арсен Аваков и Оксана Маркарова.
Позже новый премьер Алексей Гончарук сказал, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных, однако руководителю МВД «определили красные линии», за которые нельзя переступать.
Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с февраля 2014, хотя некоторые представители общественности не раз требовали его увольнения.
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