В НАБУ недовольны призывом Зеленского звонить на их «горячую линию»

Совет общественного контроля при НАБУ отмечает, что бюро расследует только коррупционные правонарушения, совершенные высшими должностными лицами.

Об этом говорится в заявлении СОК.

«23 сентября на Facebook-странице президента Украины Владимира Зеленского был размещен видеопризыв звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции. Совет общественного контроля НАБУ отмечает: Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления», — заявили в СОК.

Отмечается, что детективы Бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенными высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляющими угрозу национальной безопасности.

«Из-за ложной информации о полномочиях Бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органа. Подобные действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственны», — считают в СОК.

В ведомстве призвали президента указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины.

Также в СОК предложили президенту рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях.

Как сообщалось, на странице президента Владимира Зеленского в Facebook было опубликовано видеообращение, в котором он призвал украинцев сообщать о случаях коррупции на «горячую линию» Национального антикоррупционного бюро.