Антикоррупционная вертикаль открыто объявила войну Зеленскому, — Джангиров

Задержание народного депутата фракции «Слуга народа» Сергея Кузьминых на взятке в 558 тыс. грн Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) — открытое объявление войны Банковой со стороны «антикорруцпионной вертикали», курируемой из американского посольства. Об этом написал в своем Facebook политический эксперт Дмитрий Джангиров.

По словам Джангирова, Владимир Зеленский получил двойной удар в спину.

«Он с трудом сдерживает „внешний фронт“, на котором Белый дом, апеллируя к угрозе российского вторжения, требует от Банковой начать выполнение политической части Минских соглашений. В то же время на „внутреннем фронте“ никто не отменял борьбы с политическими оппонентами — старым врагом Петром Порошенко и новой фрондой, формируемой вокруг экс-спикера Дмитрий Разумкова; кроме того, продолжаются интриги вокруг главы НБУ Кирилла Шевченко. И в этой непростой ситуации НАБУ нанесло первый удар», — отметил эксперт.

По словам Джангирова, можно предположить, что агенты американского влияния начали брать высокопоставленных «заложников», которых можно будет «обменять» на назначение Александра Клименко главой САП.

«Но это будет только начало, потому как аппетиты коллективного Запада распространяются на контроль над всей судебной системой Украины. Пока же „на крючке“ у НАБУ более 100 депутатов фракции „Слуга Народа“, в отношении которых имеются показания их коллег о получении ежемесячного „вознаграждения“ в конвертах. Более того, подход к любому звену украинской власти (выстроенной преимущественно на неформальных договоренностях) с точки зрения четкого следования буквы закона позволит открывать расследование коррупции в отношении любого чиновника и по любой статье бюджетных расходов», — полагает он.

Джангиров считает, что нельзя исключать «охоту» детективов НАБУ на ближайшее окружение Зеленского.

«Даже если до выборов САП и ВАКС не успеют с приговорами, то электорально „Слуги“ могут оказаться во втором эшелоне партий, а преЗЕдент рискует повторить электоральный результат Виктора Ющенко в 2009-м», — написал эксперт.

По его мнению, Запад настаивает на том, что передачу судебной власти под внешний контроль и назначение нового главы САП имитировать нельзя, «это нужно реально осуществить, причем в кратчайшие сроки».

«Как Банковая планирует выходить из этого политического „окружения“, остается вопросом», — считает Джангиров.