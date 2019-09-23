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Зеленский подписал законы, которые позволят штрафовать перегруженные фуры

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Зеленский подписал законы, которые позволят штрафовать перегруженные фуры

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» № 54-IX, принятый Верховной Радой 11 сентября 2019г.

«Целью документа является предотвращение преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами, уменьшение расходов бюджетных средств на их восстановление, а также повышение уровня безопасности дорожного движения. Он вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также в законы «Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины» и «Об автомобильном транспорте», сообщает в понедельник пресс-служба президента.

В частности, предполагается, что нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам или железнодорожным переездам влечет наложение штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан — в случае превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10%. В случае превышения габаритно-весовых норм от 10% до 20% налагается штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Превышение габаритно-весовых норм более чем на 20% предусматривает штраф в размере 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

«Реализация закона будет способствовать обеспечению соблюдения всеми участниками рынка автомобильных грузовых перевозок норм законодательства об автомобильном транспорте, повышению качества и безопасности перевозок автомобильным транспортом, улучшению делового имиджа Украины», — отмечают в Офисе президента.

Кроме того, глава государства подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда» № 74-IX, принятый парламентом 12 сентября.

Документ нормирует в бюджетном законодательстве вопросы расширения ресурсного обеспечения строительства и ремонта дорог, базовые принципы которого заложены в законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля».

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«Закон закрепляет в Бюджетном кодексе Украины направление на мероприятия, финансируемые из государственного дорожного фонда, в том числе 50% поступлений от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в части превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм и 50% — от административных штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам или железнодорожным переездам», — говорится в сообщении.

В Офисе президента отмечают, что вступление закона в силу позволит привлечь дополнительные ресурсы для финансирования дорожного хозяйства и меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

дороги, фуры, Владимир Зеленский
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